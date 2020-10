Si schianta un albero, centra in pieno una Fiat Punto

I Vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti nel tardo pomeriggo, intorno alle 18.30, a Sequals, lungo l'ex provinciale 33, dove un albero si è schiantato sulla sede stradale, centrando in pieno una Fiat Punto che transitava in quel momento.

Alla guida c'era un diciottenne di Castelnuovo, rimasto ferito in modo serio; è stato subito soccorso dai pompieri e dal personale sanitario, che ha disposto il suo trasferimento in pronto soccorso con l'elisoccorso. I vigili del fuoco si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario, procedendo al taglio e alla rimozione del grosso albero. Sul posto anche la Polizia Stradale.