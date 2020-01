Si schiantano contro il muretto, auto ribaltata

Incidente, poco dopo le 18.30, a Fiume Veneto. La prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta in via Trento, in corrispondenza del civico 106, dove un'auto, per cause da accertare, è uscita autonomamente dalla sede stradale, schiantandosi contro un muretto di cinta, per poi terminare la sua corsa capovolta su un fianco.

Sul posto anche il personale sanitario che ha soccorso i due occupanti - una coppia sessantenne - con qualche lesione apparentemente non grave, mentre la Polizia locale si occupava della viabilità. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina e la zona circostante.