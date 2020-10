Si scontra con il furgone, scooterista in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, all'altezza dell'intersezione tra via Venezia e via Callisto Cosulich, a Monfalcone. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e un furgoncino, pare per una mancata precedenza.

Al volante di quest'ultimo mezzo viaggiava un uomo di San Floriano del Collio, che è rimasto illeso. In sella allo scooter, invece, un uomo residente nella città dei cantieri che, nello scontro, è rimasto ferito dopo essere rovinato sull'asfalto.

È stato soccorso dal personale medico di un'ambulanza che l'ha portato in ospedale, per accertamenti; non sarebbe grave. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento della Città del Cantieri.