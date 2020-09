Si scontra con il mezzo della Protezione civile, centauro in ospedale

Incidente questa mattina a Villa Santina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo (Stazione di Villa Santina) si sono scontrati una motocicletta e un mezzo della Protezione civile. È successo di fronte all'albergo Donada, all'intersezione con via della Repubblica.

A restare ferito il centauro che è stato trasportato all'ospedale del capoluogo carnico con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per la viabilità sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile.