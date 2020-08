Si scontra con l'Audi A3, grave un centauro

Grave incidente nella tarda serata sulla rotonda di Lovaria, al confine tra i comuni di Pradamano e Buttrio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate un'Audi A3 e una moto.

Nel tremendo impatto che ne è derivato, il centauro è stato sbalzato. Per lui si è temuto il peggio, tanto che la Centrale Sores di Palmanova hai inviato sul posto l'equipe sanitaria di un'ambulanza in codice rosso.

L'uomo, 37 anni, di Udine, era cosciente, sebbene traumatizzato, a seguito delle lesioni riportate nell'incidente. È stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; le sue condizioni sono preoccupanti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, a fattivo supporto del personale sanitario, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e del luogo dello schianto. Disagi inevitabili per il traffico. Illeso il conducente della vettura.