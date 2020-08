Si scontra con l'auto, ciclista rovina sull'asfalto

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, in via Giuseppe Marchi, a Tolmezzo, poco prima delle 19. Per cause in corso di accertamento da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una vettura e una bicicletta.

Ad avere la peggio il ciclista che è rovinato sull'asfalto. È stato soccorso dall'equipe sanitaria di un'ambulanza inviata dalla Sores che lo ha trasportato all'ospedale di Tolmezzo. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze sanitarie.