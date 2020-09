Si scontra con l'auto, giovane centauro rovina a terra

Incidente poco dopo le 13.30, in via Gramsci, a Fiumicello Villa Vicentina. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un'auto, condotta da un uomo del posto, e uno scooter. Su quest'ultimo viaggiava un ragazzo di 18 anni che è rovinato sull'asfalto, rimanendo ferito.

La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e un'ambulanza della Croce Verde di Cervignano e Basso Friuli. Il giovane è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato lesioni severe ma non è in pericolo di vita.