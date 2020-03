Si scontra con l'autobus e le vetture in sosta

Traffico in tilt nel primo pomeriggio in viale Leonardo da Vinci, a Udine. Intorno alle 14.30 si è verificato un incidente di fronte alla pizzeria Al Garden. Coinvolti un autobus della linea urbana, una Citroen C3 in transito e alcuni mezzi in sosta.

Dopo l'allarme lanciato con alcune telefonate al 112, la Centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto gli agenti della Polizia Locale di Udine e i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Popone. Per fortuna nessuna conseguenza sanitaria per le persone coinvolte. Le cause sono in corso di accertamento.