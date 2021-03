Si scontra con la Jeep, furgone resta in bilico sul cantiere

Incidente in via Torricelle, a Pradamano, poco dopo le 12.30. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Pradamano, intervenuti per i rilievi e viabilità, all'altezza dell'intersezione con via Lovaria, si sono scontrati un furgone e una Jeep. A seguito dell'impatto, il furgone è finito contro alcuni tombini, in un cantiere aperto per lavori stradali, restando inclinato.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine, affidato poi alle cure mediche di un'ambulanza inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del mezzo, in bilico sui manufatti in cemento.