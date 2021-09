Si scontra con un'auto, ciclista ferito

Incidente intorno a mezzogiorno lungo la regionale 14, nel tratto che prende il nome di via Vitalba, a Trieste. Per cause al vaglio della Polizia Locale del capoluogo giuliano, si sono scontrati una bicicletta e una vettura.

Ad avere la peggio è stato il ciclista che è rimasto ferito, trasportato in ospedale dall'equipaggio di una ambulanza inviata sul posto dalla Sores di Palmanova. L'uomo in sella alla due ruote è sempre rimasto cosciente durante i trasporti. Illeso il conducente della vettura. Disagi per il traffico.