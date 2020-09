Si scontra con un'auto, furgone si cappotta

Incidente, nel pomeriggio, all'incrocio tra via Marsala e via Della Madonnetta, a Udine. L'allarme è scattato poco prima delle 16, quando un furgone, dopo essersi scontrato con un auto, si è cappottato, finendo sulla fiancata.

Tre le persone coinvolte, che sono fortunatamente uscite da sole dai mezzi, prima di essere prese in carico dal personale sanitario. Sul posto anche la prima squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, che ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area del sinistro, e le forze dell'ordine per i rilievi e per regolare la viabilità.