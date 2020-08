Si scontra con un autocarro, poi l'auto finisce contro la segnaletica

Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, lungo viale Palmanova, a Udine, all’altezza dell’intersezione con via Paparotti. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per rilievi e per la viabilità, si sono scontrati una Peugeot 206 Station Wagon, condotta da una donna di Pavia di Udine, di 62 anni, e un autocarro Renault guidato da un cittadino rumeno di 33 anni, residente a Moimacco.

Nell’impatto la vettura è finita contro la segnaletica stradale, riportando danni alla parte anteriore del mezzo. Per fortuna i due conducenti non sono rimasti feriti; per loro solo tanta paura. Disagi, invece, per la viabilità, con traffico rallentato fino alla rimozione dei due mezzi.