Si scontra con un camion, donna incastrata in auto

Grave incidente stradale, intorno alle 13.30, lungo la strada che da Fontanafredda porta a Brugnera. All’incrocio tra via Levada e via Camol di Tamai, una Toyota Yaris ha attraversato senza accorgersi che stava sopraggiungendo un mezzo pesante.

Nel violento impatto, la guidatrice è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che, grazie alla pinza oleodinamica, hanno liberato l’automobilista, per poi affidarla alle cure del personale del 118, che l’ha elitrasportata in ospedale. La donna è rimasta sempre cosciente, pur avendo riportato ferite serie. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Sacile.