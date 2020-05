Si scontra con un furgone, grave un giovane centauro

Grave incidente nel pomeriggio a Terenzano di Pozzuolo, in via Europa, all'altezza di un'intersezione lungo la statale 353. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Mortegliano, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una moto condotta da un ragazzo di Lestizza e un furgone Mercedes Vito, al volante del quale c'era un uomo residente a Porpetto.

Pare che il centauro, un giovane di 24 anni, sia andato a impattare contro il furgone poco dopo essere uscito da una laterale. È stato proiettato sull'asfalto per diversi metri e le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Così, dopo l'allarme, la centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Le sue condizioni sembrano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

È stato necessario chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso. Inevitabili i disagi per il transito. Illeso, invece, il conducente del furgone.