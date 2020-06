Si scontra con una Punto, ciclista in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, a Lignano. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una mountain-bike si è scontrato con una vettura, all'altezza dell'incrocio tra via Latisana e via della Quercia. La bici stava percorrendo via Latisana e la macchina, una Fiat Punto bianca, stava marciando invece lungo via della Quercia.

Ad avere la peggio il ciclista, rovinato sull'asfalto dopo l'impatto; ferito, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Latisana. Non verserebbe in gravi condizioni. Per gli accertamenti, i rilievi e la viabiltà, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.