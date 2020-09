Si scontrano auto e moto, ferito un centauro

Centauro sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con una Golf. È successo intorno alle 16.30 quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Aurisina, un centauro, uno sloveno di 52 anni, è rovinato sull'asfalto dopo essere entrato in collisione con la Volkswagen condotta da un italiano di 39 anni, lungo la regionale 14, a Duino, all'altezza del civico 72.

Sul posto è intervenuta un'equipe sanitaria con un'ambulanza. Per viabilità e ausilio nei rilievi anche una pattuglia dei Carabinieri di Miramare.