Si scontrano bici e furgone, ciclista in ospedale

Incidente lungo l'ex strada provinciale 7 questa mattina, intorno alle 10.30, in località Canussio, nel comune di Varmo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di un furgone Peugeot Boxer si è scontato con una bici.

In sella alla due ruote c'era un uomo di 57 anni, di Latisana. Nell'impatto, è rovinato sull'asfalto ed è rimasto ferito. Dopo l'allarme, lanciato direttamente dalle persone coinvolte nell'incidente, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. L'equipe medica ha trasportato l'uomo all'ospedale di Latisana con l'autolettiga. Non è in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone.

Nessun disagio per la viabilità. Nella stessa località era accaduto, ieri, un incidente stradale (una caduta autonoma) che aveva visto coinvolto sempre un ciclista.