Si scontrano camion e bici, gravissima una giovane donna

Versa in gravi condizioni una 33enne di Pozzuolo del Friuli, ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in prognosi riservata. La giovane è stata travolta poco dopo le 18 di ieri, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta, lungo l'ex provinciale 94.

L'impatto con un camion, condotto da un uomo residente nella Bassa Friulana di 54 anni, illeso, subito fermatosi per prestare aiuto. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e, per i rilievi e tutti gli accertamenti, la Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Latisana.