Si scontrano con un'auto, feriti seriamente due motociclisti

Due persone sono rimaste ferite seriamente a seguito di un incidente che si è verificato poco prima delle 20 di ieri a San Daniele del Friuli, lungo la regionale 463, nel tratto che prende il nome di via Carnia.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, una moto e un'auto sono entrata in collisione; le persone che viaggiavano in sella alla due ruote sono state sbalzate.

Immediata la chiamata di aiuto: sul posto l'equipaggio di un'automatica proveniente da Udine e di due ambulanze, da Gemona e San Daniele.

Le due persone ferite sono state stabilizzate e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.