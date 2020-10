Si scontrano due auto a Talmassons, due donne in ospedale

Ancora un incidente stradale. È successo intorno alle 19, nel territorio del comune di Talmassons, lungo via Cesare Battisti. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture e due persone sono rimaste ferite a seguito dell'impatto.

Coinvolta una donna, che in quel momento si trovava alla guida di una Volvo, e di un uomo che conduceva, invece, una Mercedes (un cittadino residente a Bicinicco, rimasto illeso). Coinvolta anche una terza persona, una donna, che viaggiava come passeggera a bordo della prima auto, rimasta ferita.

Dopo, l'allarme lanciato con una telefonata al Nue 112, sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova con due autoambulanze. Paura, infatti, per le tre persone coinvolte nell'incidente ma per fortuna, per loro, le lesioni non sono gravi e nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le due donne sono state trasportate precauzionalmente in ospedale.

Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, anche a supporto del personale sanitario. Code e disagi per il traffico, risolti tuttavia in breve tempo.