Si scontrano due auto, ferita una conducente

Incidente questa mattina intorno alle 8.30, a Lignano Sabbiadoro, all'intersezione tra via Tarvisio e via Mezzasacca. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della cittadina balneare, intervenuti sul posto per i rilievi alla viabilità, si sono scontrate due vetture.

A rimanere ferita la conducente di una Fiat Punto, soccorsa dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Accertamenti degli agenti della Locale di Lignano, coordinati dal comandante Alberto Adami. Qualche disagio per il traffico, che comunque si è subito risolto.