Si scontrano due auto in curva, grave un ragazzo di 25 anni

Grave incidente lungo l'ex provinciale a Rodeano di Rive d'Arcano, nel tardo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento la Punto condotta da un ragazzo di 25 anni si è schiantata, in un impatto frontale laterale, con un'altra vettura.

Il giovane è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato liberato grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza che ha soccorso entrambi i conducenti. Per tutti i rilievi è la viabilità sono intervenuti i Carabinieri.