Si scontrano due auto, tre persone ferite

Incidente tra via Friuli e via Circonvallazione, a Codroipo, poco prima delle 21. Coinvolte nello scontro due vetture. Tre le persone che sono rimaste ferite.

Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato due ambulanze e sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Codroipo, a supporto del personale sanitario, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della pubblica illuminazione.

Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti per rilievi e viabilità.