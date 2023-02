Si scontrano due auto, una finisce contro un camion posteggiato

Incidente, poco prima delle 16, in comune di Aviano, lungo l'ex provinciale 29, all'altezza dell'incrocio per Piancavallo. Due le auto coinvolte in uno scontro fronto-laterale; una delle due ha terminato la sua corsa contro un camion posteggiato.

Sul posto i Carabinieri di Polcenigo per i rilievi di competenza, i Vigili del Fuoco di Pordenone che, dopo aver messo in sicurezza le vetture, hanno collaborato con i sanitari per assistere i feriti, poi trasportati all'ospedale di Pordenone con ferite lievi.