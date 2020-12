Si scontrano due auto, una finisce nel fossato

Incidente nella zona di Dolegnano, a San Giovanni al Natisone, nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e degli agenti della Polizia Locale dell'Uti Natisone, intervenuti per i rilievi, viabilità e per accertamenti, si è verificato uno scontro che ha coinvolto due vetture. Una delle macchine, dopo l'impatto, è finita all'interno di un fossato. Le persone che si trovavano all'interno fortunatamente sono riuscite a uscire da sole.

È scattato subito l'allarme con una chiamata al 112 da parte delle persone che stavano transitando in quel momento sulla strada. Così la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza.

A scontrarsi sono state una Bmw e una Fiat Punto. Il conducente della prima macchina è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga; le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Si tratta di un uomo di 35 anni. Illeso l'altro guidatore, un uomo di 48 anni di San Vito al Torre.

Nell'impatto c'è stato uno sversamento di combustibile sulla carreggiata che ha richiesto l'intervento Protezione civile di San Giovanni al Natisone, per evitare pericolosità per le persone e i mezzi in transito.