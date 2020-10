Si scontrano due auto, una si cappotta

Incidente in via Codroipo, all'intersezione con via Latisana, nel comune di Ronchis, nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latisana, intervenuti con due pattuglie per i rilievi e la viabilità, due auto si sono scontrate e, nell'impatto, uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipe medica di un'ambulanza che ha soccorso e controllato le persone ferite. È successo all'altezza dell'area dell'ex casello autostradale.

Le persone coinvolte non sarebbero rimaste ferite in maniera grave. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.