Si scontrano due auto, una si ribalta e una finisce contro il muro

Incidente in via Gorizia, a Jalmicco di Palmanova, intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, una delle quali si è poi ribaltata su un fianco. Nell'impatto, un'Audi A4 è finita contro il muro di una casa, abbattendo in parte l'arco d'ingresso.

L'altra auto, una Dacia Sandero, si è ribaltata su un fianco; a bordo c'erano la mamma con la figlia, rimaste ferite in maniera lieve, portate in ospedale con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sull'Audi finita contro il muro c'era un uomo che è rimasto ferito in maniera non seria al volto; era sotto choc. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e del luogo dello scontro. Gli abitanti della zona hanno aiutato a uscire dall'abitacolo la mamma e la figlia.