Si scontrano due auto, una si rovescia di fianco

Incidente nel primo pomeriggio, in via Udine, a Collalto di Tarcento, poco prima del cavalcavia della ferrovia. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, due auto si sono scontrate e una è finita ribaltata su un fianco.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario.

Sono stati inviati anche i Vigili del Fuoco che hanno dato fattivo supporto al personale medico per estrarre una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Tre le persone coinvolte nell'incidente.