Si scontrano due auto, una si rovescia sulla fiancata

Incidente intorno alle 17.30 a San Daniele del Friuli, in via Kennedy. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Coseano e di San Daniele, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, due auto si sono scontrate e, a seguito dell'impatto, una è finita ribaltata su un fianco a bordo strada. Si tratta di una Renault e di una Mercedes, entrambe station wagon.

Una delle due vetture ha perso uno pneumatico finito nel centro della carreggiata; l'altra auto ha finito la sua corsa in mezzo alla boscaglia. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Sul luogo dell'incidente, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza ed è stato inviato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di San Daniele del Friuli con l'autolettiga. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a supporto del personale medico i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di San Daniele del Friuli.

A poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incidente di oggi, qualche settimana fa si è verificato un investimento mortale.