Si scontrano due moto e un'auto, muore un ragazzo di 25 anni

Incidente mortale nel pomeriggio a Cavasso Nuovo, lungo via Petrarca, la viabilità che porta verso Fanna. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due moto e un'auto.

Nell'impatto uno dei motociclisti, un ragazzo di 25 anni della provincia di Treviso, è rimasto ucciso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, a supporto del personale medico, per la messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi coinvolti nello schianto, oltre alle ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova. E' atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido.