Si scontrano due moto, feriti due giovani centauri

Incidente stradale nel primo pomeriggio ad Azzano Decimo. Poco prima delle 14, due moto, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate in via Centrale, in località Corva. L'impatto è stato molto violento e i due giovani centauri sono rovinati sull'asfalto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che, assieme al personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e l'elicottero, hanno provveduto a stabilizzare e imbarellare i feriti, per poterli trasportare rapidamente in ospedale.

La viabilità è stata interdetta alla circolazione per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.