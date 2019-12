Si scontrano due vetture, due donne in ospedale

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 17, al confine tra Ruda e Villa Vicentina, tra via Cesare Commessatti e via Giuseppe Garibaldi. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, forse per una mancata precedenza. Si tratta di una Polo e di una Passat.

Dopo l'impatto, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto il personale medico di un'ambulanza della Croce Verde di Cervignano e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

A restare ferite, per fortuna in maniera non grave, sono state due donne che viaggiavano su una delle due auto, trasportate con l'autolettiga al pronto soccorso di Palmanova per accertamenti. Illesa la conducente del secondo mezzo.