Si scontrano due vetture, una finisce su un'auto in sosta

Incidente, poco dopo le 16.30, a Udine, all'incorcio tra via Tiepolo con via Monte San Marco. Coinvolti una Land Rover Freelander, guidata da un 61enne, e una Renault Clio, con al volante un 55enne, entrambi udinesei. A seguito dell'impatto, il suv si capovolto, terminando la sua corsa contro una Dacia Daster, posteggiata lungo via Monte San Marco.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine che ha messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti e il personale sanitario che ha prestato soccorso ai due conducenti rimasti coinvolti nel sinistro; l'uomo alla guida del Land River è stato poi trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. La dinamica è in fase di definizione da parte del personale della Polizia locale di Udine, che si è fatta carico dei rilievi e di regolamentare il traffico.