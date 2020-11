Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, in via XI febbraio, a Tricesimo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un'auto e una moto. Ad avere la peggio, rovinato sull'asfalto, il conducente della due ruote, poi trasportato con l'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'uomo è stato sempre cosciente durante i trasporti e non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura.