Si scontrano moto e bici, ferita una pensionata

Incidente lungo la Strada del Lazzaretto, a Muggia, poco prima delle 15. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati una moto e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava in sella alla bici, una pensionata di 76 anni, della zona, soccorsa dal personale medico di un'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale per tutte le cure. Illeso il centauro.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Muggia per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell'incidente.