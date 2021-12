Si scontrano tre auto, due feriti

Tamponamento tra tre auto, questa mattina, in via Nazionale, a Papariano di Fiumicello Villa Vicentina. Sono rimasti coinvolti nell'incidente una donna di 44 anni, della zona, illesa, e due uomini, uno di 43 e uno di 22 anni, dell'Isontino.

Sono stati questi ultimi a riportare lesioni nell'impatto, soccorsi da un'ambulanza inviata dalla Sores. Sono stati trasportati all'ospedale di Palmanova per accertamenti. Hanno riportato contusioni non gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli per rilievi, accertamenti e viabilità.