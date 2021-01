Si scontrano tre auto, grave un conducente incastrato

Grave incidente questa mattina, intorno alle 6.30, lungo la statale 13 Pontebbana, a Fiume Veneto, di fronte al centro commerciale Emisfero.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, interventi per rilievi e viabilità, si sono scontrate tre auto. Nell'impatto, una è finita nel fossato. Due le persone che sono rimaste ferite, una in maniera grave, incastrata nell'abitacolo e liberata dai Vigili del Fuoco con l'uso del divaricatore.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di due ambulanze e l'elicottero decollato da Campoformido. Il velivolo è atterrato nella piazzola dell'ospedale di Pordenone dove ha caricato la persona ferita, poi trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'altra persona ferita è meno grave ed è stata portata all'ospedale con l'autettiga. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale. La circolazione è stata temporaneamente ridotta a una corsia per consentire le operazioni di soccorso e di rilevazione.