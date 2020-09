Si scontrano tre auto, traffico in tilt

Incidente con tre veicoli coinvolti intorno alle 14.30, a Udine, lungo il cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato verso viale Palmanova. Pesanti i disagi per il traffico per permettere le operazioni di soccorso. Alcune persone sono rimaste ferite, soccorse dal personale sanitario, sul posto con le ambulanze. Per la viabilità e i rilievi, gli agenti della Polizia Locale di Udine. Per la messa in sicurezza della carreggiata e dei mezzi coinvolti nell'incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.