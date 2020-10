Si scontrano tre auto, traffico in tilt

Un rocambolesco incidente ha bloccato questa mattina il traffico in via Montereale a Pordenone. Il sinistro è avvenuto attorno alle 8.45, poche decine di metri dopo l’ingresso dell’ospedale, procedendo verso Nord.

A essere coinvolte sono state tre auto condotte da tre uomini, due dei quali residenti in città. La collisione, le cui cause sono in fase di accertamento, ha riguardato una Fiat Punto, una Seat Leon e una Bmw. Ad avere la peggio è stata quest’ultima, che si è rovesciata sulla fiancata, impedendo la percorrenza nell’intera carreggiata, mentre gli altri due veicoli hanno subito danni meno consistenti.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno estratto il conducente della Bmw, rimasto bloccato all’interno del mezzo. Per fortuna le sue condizioni, così come quelle degli altri due automobilisti coinvolti, non sono apparse gravi. I tre sono stati portati nel vicino ospedale per accertamenti.

Tanti i disagi al traffico. Il flusso da nord in direzione del centro è stato interdetto, mentre quello proveniente da sud verso la periferia è stato deviato in via dell’Aviere. Dopo un’ora e mezza dal sinistro, via Montereale era ancora parzialmente bloccata.