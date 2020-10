Si scontrano tre auto, una persona ferita

Incidente intorno alle 19 di ieri a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, si sono scontrate tre auto: una Fiat Punto, condotta da una 52enne residente a Udine, rimasta illesa, una Ford Fusion al cui volante c'era un uomo di 42 anni, anche lui residente in città, che non ha riportato conseguenze, e una Polo guidata da una donna di 65 anni di Martignacco, che nell'impatto è rimasta ferita.

Da quanto si è potuto apprendere finora, la Fiat stava percorrendo via Martignacco, proveniente da piazzale Diacono, verso la periferia. Appena imboccata la strada, la vettura è andata a collidere con la Polo che si stava dirigendo in centro. Coinvolta successivamente anche la Ford che stava transitando dietro alla Punto. L'equipaggio sanitario di un'ambulanza ha soccorso la 65enne ferita; la donna non è in gravi condizioni. Danni alle vetture.