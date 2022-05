Si scontrano un’auto e un furgoncino dell’Esercito

Incidente, in tarda mattinata, intorno alle 13, a Udine in piazzale Marco Davanzo, all'ingresso della rotatoria tra viale Boccaccio e viale dello Sport. Coinvolte in uno scontro semi-frontale una Peugeot 807 e un Fiat Doblò dell'Esercito italiano.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso la conducente della Peugeot, ferita in modo lieve. Rilievi e gestione del traffico a carico della Polizia locale di Udine, intervenuta per appurare le cause dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il Doblò proveniente da viale dello Sport si è immesso sul piazzale dirigendosi in via Marzuttini. Nel transitare intorno alla rotatoria, il mezzo dell'Esercito è stato urtato dalla seconda auto che sopraggiungeva da via Boccaccio.