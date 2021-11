Si scontrano un'auto e un camion Net, un ferito grave

Ennesimo incidente, in tarda mattinata, all’incrocio tra via Lumignacco e via Selvuzzis, a sud di Udine. Per cause al vaglio della Polizia Locale – sul posto per rilievi e accertamenti – si sono scontrati un camion della Net e una vettura, che ha terminato la sua corsa su una fiancata, al centro della carreggiata, poco prima del sottopasso che porta a Cussignacco.

Ferito in modo serio il conducente dell'auto, liberato dalle lamiere e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Udine.

Sul posto per la viabilità una Volante della Polizia di Stato della Questura di Udine e la prima partenza del Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario e si sono fatti carico della messa in sicurezza dell’area, che è spesso stata teatro di sinistri anche gravi.