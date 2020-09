La partenza dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo in transito lungo la regionale 464, all'altezza dell'incrocio con via Cavour, ha notato un incidente tra un'auto e un furgone e si è fermata per prestare soccorso.

Alla conducente della vettura, i pompieri hanno fornito la prima assistenza sanitaria, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri di Spilimbergo.