Si scontrano un'auto e un trattore, un ferito

Pesanti ripercussioni sul traffico, a seguito di un incidente accaduto questa mattina, intorno alle 7.30, a Varmo, lungo l'ex provinciale 95, all'altezza della progressiva chilometrica 2, a poca distanza dal ristorante "La Ferrata".

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un mezzo agricolo e un'auto. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, e a fattivo supporto del personale sanitario.

A rimanere ferito il conducente della vettura, un ragazzo, trasportato poi in ospedale con l'autolettiga.