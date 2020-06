Si scontrano un'auto e una moto, ferite due persone

Incidente questa mattina, poco dopo le 9.30, a Trieste, in viale Miramare. Si sono scontrati una Ford Fiesta e una moto, poco oltre il bivio. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei agenti della Polizia Locale; a supporto, per la viabilità, i Carabinieri della Stazione di Miramare, in transito in quel momento, e una pattuglia della Guardia di Finanza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il giovane che viaggiava a bordo della moto, soccorso dal personale medico.

È stato trasportato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasta ferita in maniera seria anche un'altra persona, anche lei condotta in ospedale. Qualche disagio per la circolazione poi che è stato necessario bloccare temporaneamente la viabilità per consentire le operazioni di soccorso.