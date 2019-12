Si scontrano un furgone e un'auto, quattro feriti

Grave incidente a Pocenia, sotto il ponte dell'autostrada, in via Palazzolo, dove si sono scontrati un furgone e una macchina. Quattro le persone che sono rimaste ferite nell'impatto tra cui una mamma con il suo bambino (in età da scuola materna). Sul posto l'elicottero sanitario e il personale medico, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli; per i rilievi la Polizia locale.

Sul furgone, che si è cappottato, viaggiavano un artigiano con suo figlio, diretti al lavoro. Il conducente, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara. È grave. Il figlio è stato accompagnato in ospedale a Latisana in ambulanza. Mamma e bimbo, invece, sono stati accolti all'ospedale di Udine.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e dato supporto al personale medico.