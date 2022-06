Si scontrano un furgone e una minicar, grave una donna

Scontro frontale, nel pomeriggio, in via Peressine, a Prata di Pordenone. Poco dopo le 17, per cause al vaglio della Polizia locale, una minicar, condotta da una donna indiana di 41 anni, si è schiantata con un furgone, alla cui guida c’era un 32enne del posto.

La mini-auto, a causa del violento impatto, è finita nel campo che costeggia la strada. La conducente è rimasta gravemente ferita e, per questo, è stato attivato l’elisoccorso.

Sul posto il personale sanitario e una squadra dei Vigili del fuoco da Pordenone. La 42enne, dopo le prime cure, è stata elitrasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie.

Illeso, invece, il conducente del veicolo commerciale.