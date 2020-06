Si scontrano una moto e una bici, un ferito grave

Incidente a Grado nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati una moto e una bici.

Due le persone che sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido, e l'equipaggio di un'ambulanza. La persona più grave è stata stabilizzata e sarà trasportata all'ospedale di Cattinara.