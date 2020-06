Si scusa per l'incidente con il pallone, il biglietto conquista la rete

"Buongiorno, mi scusi per la pianta. Lʼho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno". Questo il contenuto del biglietto che un bambino di 11 anni ha deciso di lasciare a fianco al vaso colpito da un tiro sbilenco, effettuato durante una delle più classiche partitelle organizzate per strada.

A raccontare il nobile gesto su Twitter è stato il professor Giovanni Grandi, docente di Filosofia all'Università di Trieste. Il post, nel giro di poche ore, è riuscito ad attirare l'attenzione anche delle tesate nazionali: "Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui".

Tantissimi i commenti e le condivisioni, che sottolineano il bel gesto e l'alto senso civico del piccolo protagonista. Dal quale, anche molti adulti, dovrebbero prendere esempio...