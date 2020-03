Si sente male a bordo, treno evacuato a Udine

Un treno regionale, proveniente da Venezia e diretto a Trieste, è stato bloccato in stazione a Udine, poco prima delle 16, a seguito di un allarme per un presunto caso di coronavirus. Una donna che risiede in Friuli e proveniva da Lodi ha segnalato alle autorità sanitarie di aver accusato un malore mentre transitava in zona Milano. È scattata così la procedura prevista dal protocollo sanitario.

Tutte le persone che viaggiavano sul convoglio sono state fatte scendere dai vagoni e il treno è stato fermato e sarà sottoposto a sanificazione e igienizzazione da parte di Trenitalia. La viaggiatrice è stata trasportata in ambulanza in un luogo idoneo per il suo controllo sanitario e inviata nel suo domicilio dove trascorrerà il periodo di isolamento.

Sono stati identificati tutti i passeggeri e il personale di bordo del convoglio, circa 15 persone, che eventualmente in un secondo momento saranno sottoposte a controllo.

Il personale della Polizia ferroviaria di Udine è intervenuto utilizzando tutti i presidi in dotazione per l'auto protezione.